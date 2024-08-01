Производителям технологического оборудования снизят налог на прибыль

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В России понизят налог на прибыль и страховые взносы для компаний, специализирующихся на производстве специального технологического оборудования.

Скорректировать ставки призвал кабмин президент страны Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию.

Правительство должно обеспечить внесение изменений в законодательство до 1 апреля 2025 года.

"Новые тарифы введут для организаций, осуществляющих деятельность по производству комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности", – следует из текста документа.

Путин назначил ответственным по выполнению поручения премьер-министра России Михаила Мишустина, пишет Смотрим.