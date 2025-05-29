«Производительность труда»: самарская компания «СКАДО Производство» начала реализацию федерального проекта

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На производственной площадке компании-изготовителя канатных дорог стартовал первый этап реализации проекта по повышению производительности труда.

Компания «СКАДО Производство» (Самара) начала реализацию федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Это важный шаг на пути к улучшению производственных процессов, повышению эффективности и укреплению позиций предприятия на рынке.

«СКАДО Производство» имеет многолетний опыт проектирования и строительства канатных дорог на всей территории России и стран СНГ. На текущем этапе внедрения компания активно осваивает методики бережливого производства.

В рамках обучения рабочая группа предприятия прошла обучение по ключевым инструментам бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) — организации, которая координирует реализацию проекта на территории региона. В настоящий момент идет комплексная диагностика производственных процессов: на заключительном этапе картирование текущих процессов.

Фото: администрация Самары