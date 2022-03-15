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Производители предупредили о подорожании кондитерских изделий до 30%

15 марта 2022 12:45
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Производители предупредили о подорожании кондитерских изделий до 30%

Производители кондитерских изделий направили крупным федеральным и региональным торговым сетям уведомление с требованием повысить отпускные цены на их товары с 15 марта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ретейлеров и представителя альянса «Восточный союз».

По словам источника газеты, речь идет о повышении цен в среднем на 25%, причем кондитерские изделия российского производства подорожают сильнее, чем зарубежные.

Представитель сети «Верный» подтвердил данную информацию. Он сообщил, что с 1 апреля Mondelez (бренды «Юбилейное», Oreo, Alpen Gold, «Воздушный», Milka, Picnic) намерена поднять стоимость продукции на 15–20%, Mars (Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty) — на 10%.

Российская компания «Юнивест» (бренды Impresso, «Рошель») намерена поднять стоимость своих товаров на 10–30%, «Акконд» («Птица Дивная», «Суфаэль») — на 17–22%, «Концепция вкуса» (Delser, Jules Destrooper и Zentis) и ГК «Черноголовка» (Fantola, «Савинов») — на 20%, пишет РБК.

Объединение «Славянка» с 21 марта повысит цены на весовые конфеты на 20%. «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «Рот Фронт»), ранее повысившие стоимость товаров на 10%, повторно увеличат цены на 18%, утверждает представитель «Верного».

Как пишут «Ведомости», ряд производителей объяснил свое требование к ретейлерам ростом себестоимости товаров из-за роста курсов валют на фоне введенных санкций.


 

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