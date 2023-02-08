Производитель масла "Олейна" продал бизнес в России.

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Один из крупнейших в мире агротрейдеров (американская "Бунге") завершил сделку по продаже маслозавода в Воронежской области, следует из сообщения на официальном сайте российского подразделения компании.

Это последний актив агропромышленника в нашей стране. Инвестиции в него в 2008 году оценивались в 130 миллионов долларов, мощность – 40 тысяч тонн сырья, что ежегодно позволяет выпускать до 200 миллионов бутылок подсолнечного масла.

После оформления сделки завод продолжил производство и продажу масла уже под контролем нового собственника.

Американская компания начала сокращать своё присутствие на российском рынке ещё с 2021 года. Первым был продан Ростовский зерновой терминал мощностью 700 тысяч тонн в год, пишет Смотрим.

Фото: pxhere.com