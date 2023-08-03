Производитель кофе Jacobs выведет из России международные бренды

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Американо-голландская компания JDE Peet's, владеющая брендами кофе Jacobs, L'Or, Tassimo и чая Pickwick, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными. Об этом говорится в отчете производителя, пишет РЕН-ТВ.

"JDE Peet's находится в процессе вывода международных брендов с российского рынка", - отмечается в документе.

Уточняется, что решение связано с убытками, которые компания понесла в первой половине 2023 года. Так, из-за неопределенности на фоне перехода на локальные бренды в России потери компании превысили 185 миллионов евро. Эксперты полагают, что во втором полугодии прибыль производителя чая и кофе окажется "значительно ниже".

С начала конфликта на Украине, как добавили в JDE Peet's, компания "стремится обеспечить, чтобы бизнес в России функционировал как самостоятельный настолько, насколько это возможно".

По словам генерального директора Фабьена Саймона, фирма не собирается полностью уходить из России. Свою позицию он объяснил тем, что компания "несет этическую ответственность" перед сотрудниками по всему миру, включая более 900 работников в России.