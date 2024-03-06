Я нашел ошибку
Главные новости:
Светлана Буданцева рекомендовала научиться «щадящему сморканию».
Врач-педиатр рассказала, как быстро избавиться от заложенности носа
Дмитрий Азаров встретился с президентом Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной.
Дмитрий Азаров и Наталья Москвитина обсудили возможность реализации проекта «Здравствуй, мама» в Самарской области
В Самаре ночью -13, -15°С, днем -3, -5°С.
 7 марта в Самарской области без осадков, ночью местами туман, до -22°С, днем до -7°С
В один день прошла выписка сразу нескольких малышей, родившихся весом менее 2 кг.
Врачи больницы Середавина выхаживают новорожденных с низкой массой тела
Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.
Производитель электротехнических изделий из Тольятти открыл новый цех на грант Фонда содействия инновациям
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 7 марта местами по Самарской области ожидается туман
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Грузовик с тюльпанами почти на 3 млн рублей украли в Подмосковье
Список мест пополняется с учетом постоянного контроля за состоянием улично-дорожной сети и выявления новых дефектов.
В Самаре продолжается поддерживающий ремонт проезжей части дорог 
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.16
-0.19
EUR 98.94
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производитель электротехнических изделий из Тольятти открыл новый цех на грант Фонда содействия инновациям

6 марта 2024 18:15
178
Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.

Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.

Тольяттинское научно-производственное предприятие «Авис» уже 11 лет выпускает специальную электротехническую продукцию. В частности, здесь разрабатывают устройства, которые защищают птиц от поражения током на воздушных линиях электропередачи любого класса напряжения. Эти изделия помогают не только спасти пернатых, но и повысить надежность электроснабжения, а значит избавить самих энергетиков от значительных затрат на ликвидацию аварий в случае короткого замыкания.

«Наше самое популярное антиприсадочное устройство мы называем «Ёж». Шипы устройства не позволяют птице присаживаться в зоне действия установленного ПЗУ, тем самым, значительно снижают отрицательное воздействие от жизнедеятельности птиц», – рассказал руководитель экспортных проектов НПП «Авис» Олег Андреев.

Сегодня завод выпускает 25 наименований продукции, многие из них уникальны и не имеют аналогов. Важно, что передовые решения тольяттинских разработчиков тестируются совместно с орнитологами.

«Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того, чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работает сеть центров «Мой бизнес», технопарк «Жигулевская долина», Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме «одного окна» и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов», – перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

НПП «Авис» с успехом заместило импортную продукцию и продолжает работать над созданием новых изделий. Кроме того, предприятие ведет большую работу по локализации производства комплектующих. Так, в прошлом году удалось расширить производственно-складские площадки практически втрое.

«Мы приняли участие в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям и получили грант в размере 10 млн рублей. На полученные средства мы приобрели линию по производству стеклопластикового прутка. Это дало нам большой толчок в развитии – теперь некоторые комплектующие мы способны производить своими силами, а значит – снижать себестоимость изделий», – рассказал директор НПП «Авис» Владимир Цитцер.

Компания активно работает на экспорт, продукция тольяттинского предприятия востребована как в России, так и странах СНГ. Благодаря активной внешнеэкономической деятельности, в 2023 году компания стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года».

«На экспорт мы отправляем разные виды продукции: антиприсадочные устройства, устройства изолирующего типа. Специально для заказчиков из Беларуси мы разработали устройство гнездообразующего типа. Как известно, в Беларуси много аистов. Эти прекрасные, крупные птицы создают большие проблемы для местных энергетиков. Мы предложили заводское решение, чтобы аисты вили гнезда в конкретных местах и не разрушали столбы ЛЭП», – рассказал Олег Андреев.

В ближайшие годы предприятие планирует вводить в ассортимент новые изделия, а также автоматизировать производство. Это позволит НПП «Авис» осваивать новые рынки, снижать себестоимость продукции и активно развиваться.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это одна из приоритетных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии.
06 марта 2024, 15:28
Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом «Сколково»
Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии. Экономика
231
В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо».
05 марта 2024, 17:47
Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по зимнему мини-футболу
В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо». Спорт
495
В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон.
04 марта 2024, 14:37
Тольяттинская команда "Жигули" - обладатель командного Кубка России по спидвею
В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон. Спорт
592
В центре внимания
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
294
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
295
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
560
Прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы».
5 марта 2024  20:07
В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы
578
В Самаре после праздников на линию выйдут новые автобусы.
5 марта 2024  19:09
Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре
3469
Весь список