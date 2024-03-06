Производитель электротехнических изделий из Тольятти открыл новый цех на грант Фонда содействия инновациям

178

Предприятия Самарской области наращивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и географию поставок с господдержкой.

Тольяттинское научно-производственное предприятие «Авис» уже 11 лет выпускает специальную электротехническую продукцию. В частности, здесь разрабатывают устройства, которые защищают птиц от поражения током на воздушных линиях электропередачи любого класса напряжения. Эти изделия помогают не только спасти пернатых, но и повысить надежность электроснабжения, а значит избавить самих энергетиков от значительных затрат на ликвидацию аварий в случае короткого замыкания.

«Наше самое популярное антиприсадочное устройство мы называем «Ёж». Шипы устройства не позволяют птице присаживаться в зоне действия установленного ПЗУ, тем самым, значительно снижают отрицательное воздействие от жизнедеятельности птиц», – рассказал руководитель экспортных проектов НПП «Авис» Олег Андреев.

Сегодня завод выпускает 25 наименований продукции, многие из них уникальны и не имеют аналогов. Важно, что передовые решения тольяттинских разработчиков тестируются совместно с орнитологами.

«Производители Самарской области активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Для того, чтобы упростить доступ к комплексу действующих мер, мы развиваем инфраструктуру господдержки, где представители бизнеса могут получить консультации, подобрать наиболее актуальные услуги и подать заявку на их получение. Для предпринимателей работает сеть центров «Мой бизнес», технопарк «Жигулевская долина», Агентство по привлечению инвестиций, работающие в режиме «одного окна» и готовые сопровождать на всех этапах реализации проектов», – перечислил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

НПП «Авис» с успехом заместило импортную продукцию и продолжает работать над созданием новых изделий. Кроме того, предприятие ведет большую работу по локализации производства комплектующих. Так, в прошлом году удалось расширить производственно-складские площадки практически втрое.

«Мы приняли участие в конкурсе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям и получили грант в размере 10 млн рублей. На полученные средства мы приобрели линию по производству стеклопластикового прутка. Это дало нам большой толчок в развитии – теперь некоторые комплектующие мы способны производить своими силами, а значит – снижать себестоимость изделий», – рассказал директор НПП «Авис» Владимир Цитцер.

Компания активно работает на экспорт, продукция тольяттинского предприятия востребована как в России, так и странах СНГ. Благодаря активной внешнеэкономической деятельности, в 2023 году компания стала финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года».

«На экспорт мы отправляем разные виды продукции: антиприсадочные устройства, устройства изолирующего типа. Специально для заказчиков из Беларуси мы разработали устройство гнездообразующего типа. Как известно, в Беларуси много аистов. Эти прекрасные, крупные птицы создают большие проблемы для местных энергетиков. Мы предложили заводское решение, чтобы аисты вили гнезда в конкретных местах и не разрушали столбы ЛЭП», – рассказал Олег Андреев.

В ближайшие годы предприятие планирует вводить в ассортимент новые изделия, а также автоматизировать производство. Это позволит НПП «Авис» осваивать новые рынки, снижать себестоимость продукции и активно развиваться.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Это одна из приоритетных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Фото: департамент информационной политики СО