Программы лояльности на маркетплейсах предложили запретить

Я нашел ошибку
Главные новости:
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Самары возобновили прием и выпуск самолетов
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
55% самарцев считают допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе применили новую технологию для сокращения сроков лечения пациентки с укорочением ноги
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
Иранский президент заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
АвтоВАЗ ожидает падения продаж Lada в России на 23,74%
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Полицейскими разыскивается жительница города Сызрань
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Конкурс "Мисс Вселенная" 2025 года выиграла мексиканка
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Более 100 заявок поступило на участие в конкурсе грантов для креативного бизнеса в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Программы лояльности на маркетплейсах предложили запретить

21 ноября 2025 09:09
123
Программы лояльности на маркетплейсах предложили запретить

Главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Документ за подписью Германа Грефа, Андрея Костина, Станислава Близнюка, Владимира Верхошинского и Сергея Хотимского на имя спикера ГД есть в распоряжении ТАСС.

"Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)", - говорится в письме.

Исключение можно сохранить для собственных товаров маркетплейсов и социально значимые категории товаров, уточняется в письме. "При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего", - указано в документе.

Авторы письма также ссылаются на мировой опыт, который "подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик". В качестве примера, в частности, приводятся регламенты Европейского союза, которые устанавливают прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны "системно значимых платформ".

Кроме того, авторы письма указывают, что введение этих мер не приведет к удорожанию товаров для населения, однако председатель Общественного совета Роспотребнадзора, глава ОПИ Олег Павлов ранее сообщал ТАСС, что отмена скидок на маркетплейсах приведет росту цен на товары на 15-20%. Против запрета скидок выступила также "Деловая Россия", сказал ТАСС председатель организации Алексей Репик.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
408
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
968
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
447
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
454
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
529
Весь список