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Прогноз для урожая сахарной свеклы в России в текущем году – благоприятный

24 марта 2022 10:16
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прогноз для урожая сахарной свеклы в России в текущем году – благоприятный

«Национальный союз агростраховщиков провел анализ агрометеоусловий для сахарной свеклы с помощью данных систем космического мониторинга. Прогноз для урожая этой культуры в текущем сезоне – выраженно благоприятный», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя выводы экспертов союза.

«Сахарная свекла возделывается в 31 субъекте РФ, но основная часть ее продукции производится в черноземной зоне Центра и Юга России, где в прошлом году было сосредоточено около 74% посевов этой культуры, – комментирует Корней Биждов. – Как следует из практики страхования сахарной свеклы за последние 5 лет, для нее главный риск – это недостаток влаги: приблизительно 80% застрахованных потерь урожая было связано с засухой и суховеем. По оценке НСА, в текущем сезоне в зоне этого риска может потенциально оказаться до 10% площадей под сахарной свеклой. Остальные опасные явления – град, сильный дождь, заболевания растений – могут нанести локальный ущерб отдельным хозяйствам, но они критически не повлияют на объемы продукции в стране в целом».

«По нашему мнению, в России нет оснований опасаться недостатка запасов продукции сахара ни на текущий момент, ни в ближайший год. Объективные предпосылки для этого отсутствуют. Меры, которые предпринимают Правительство и Минсельхоз России, должны привести к восполнению запасов в розничных торговых сетях в ближайшее время», – полагает Корней Биждов.

Президент НСА отметил, что для российских сахаропроизводителей в последние несколько лет серьезной проблемой являлся риск перепроизводства этого продукта, что вело к снижению цен. В результате аграрии в прошлом году посеяли свеклу в таком объеме, чтобы произведенного сахара хватило на удовлетворение текущего потребления. Но ажиотажный спрос в последние 2 недели вызвал потребность в наращивании импорта, который уже поступает в страну – в частности, с рынков  Белоруссии и Бразилии. Оперативности этого процесса способствуют таможенные льготы на поставку 300 тонн сахара, введенные сейчас Правительством РФ.

«Нужно особо отметить, что с 2016 года Россия полностью обеспечивает продбезопасность по сахару, и активность аграриев в этом сегменте сдерживается только опасениями вызвать перепроизводство данного продукта, – отметил президент НСА Корней Биждов. – Начиная с 2016 года, в течение 4 лет сахарная отрасль ежегодно производила из отечественного сырья больше сахара, чем требовалось для внутреннего потребления (для РФ это около 5,8 млн тонн сахара в год). После рекордного урожая сезона 2019/2020 года, когда в стране было произведено почти 8 млн тонн сахара преимущественно из российской свеклы, на рынке возник существенный избыток продукции. Тогда производители сократили площади под этой культурой в стране до 0,9– 1 млн га, с 1,1-1,2 млн га ранее. Но сейчас принято решение Правительства о возможности использования госфонда для закупок потенциально излишних объемов сахара. Эта мера должна послужить гарантией для аграриев, что они не останутся в убытке, если получат хороший урожай сахарной свеклы. Это, в свою очередь, должно защитить российского потребителя».

По данным НСА, с 2016 года сельхозпроизводители России ежегодно приобретают полисы страхования от 50 до 150 тыс. га посевов сахарной свеклы. Объем страховых выплат превысил 182 млн рублей, сообщает пресс-служба НСА.

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