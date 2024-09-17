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Проект по созданию в России аналога Starlink может обойтись в 445 млрд рублей

17 сентября 2024 19:46
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Проект предусматривает создание группировки из 383 спутников и решит проблему связи в отдаленных районах РФ.

Проект по созданию в России аналога Starlink Илона Маска — группировки из 383 спутников — может обойтись в 445 млрд рублей, выяснили «Известия». 329 млрд рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 116 млрд — из бюджета. 

Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025–2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет», с которой ознакомились «Известия». Он станет частью более масштабного национального проекта «Экономика данных».

Средства будут направлены на реализацию проекта, которой занимается компания «Бюро 1440». Он предусматривает вывод на орбиту к концу десятилетия 383 космических аппаратов, следует из документа. 

— Для нас развитие спутниковой связи — один из основных приоритетов на ближайшую перспективу. Он обязательно войдет в новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», — сообщили «Известиям» в Минцифры.

 

 

Безусловно, группировка спутников, обеспечивающих надежный доступ в интернет на всей территории России, необходима, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Она поможет решить проблему с доступом в отдаленных районах, на Крайнем Севере, в частности, на Северном морском пути. Кроме того, спутниковая связь поможет улучшить покрытие авто- и железных дорог: интернет нужен для развития рынка грузоперевозок, внедрения современных логистических технологий, объяснил эксперт.

 

Фото:  freepik.com

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