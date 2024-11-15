Проект бюджета Самарской области на 2025 год принят в первом чтении

154

В пятницу, 15 ноября, в Самарской Губернской Думе состоялось внеочередное 45-е заседание, основным вопросом которого стало утверждение в первом чтении областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. В заседании принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.



Отметим, обсуждение главного финансового документа состоялось в конце октября на заседании областного Правительства. Также 12 ноября этот вопрос был детально рассмотрен на расширенном заседании комитета по бюджету в Самарской Губернской Думе.

«Бюджет учитывает и долгосрочные, и среднесрочные, и краткосрочные цели, которые мы поставили перед собой для наведения порядка в Самарской области. Мы понимаем, в каком состоянии находится экономика нашей страны. Она достаточно сильная и показывает в последние два года абсолютный задел прочности по отношению к тем усилиям, которые предпринимают наши западные враги, – сказал губернатор, обращаясь к депутатам. – Несмотря на то, что бюджет консервативный, это бюджет правильного развития. Нас с вами ждет большая работа – на 100% выполнить, научиться больше зарабатывать и контролировать траты, научиться доводить средства до квалифицированных подрядчиков».



Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов представил парламентариям основные направления проекта регионального закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Он отметил, что главный финансовый документ разрабатывался исходя из полного исполнения поручений Президента РФ Владимира Путина, главы региона и положений Программы социально-экономического развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

«Мы постарались сделать документ максимально честным, и потому он учитывает реальные интересы жителей региона – тысячи наказов и пожеланий людей, которые обращались к губернатору во время посещений городов и районов, на личных приемах, через горячую линию, в социальных сетях. В проекте бюджета мы стараемся рублем демонстрировать принципы, которых будем неукоснительно придерживаться в своей работе: это реальное решение актуальных задач, приоритет здравого смысла, последовательность в достижении поставленных целей», – подчеркнул Михаил Смирнов.

Основная задача – сконцентрироваться на повышении уровня жизни граждан, создании возможностей для преумножения человеческого потенциала, улучшении демографической ситуации.



По инициативе губернатора в законопроекте предусмотрены новые меры социальной поддержки. В частности, увеличено на 10 тысяч количество путевок в детские оздоровительные лагеря. Впервые молодые мамы в возрасте от 18 до 25 лет за рождение первого ребенка получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Участники специальной военной операции смогут получить социальную выплату взамен земельного участка.

Среди приоритетных направлений расходов на 2025 год – поддержка участников специальной военной операции и их семей, поддержка многодетных семей.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры. В следующем году планируется возвести 53 новых модульных ФАПа, начать строительство 5 новых школ и 3 детских садов, укрепить спортивный потенциал региона, модернизировать учреждения культуры.

Впервые за несколько лет будет обновлен автопарк скорой медицинской помощи, а также приобретены 4 новых аппарата магнитно-резонансной томографии.



В приоритете – развитие массовых занятий физической культурой и спортом: в ближайшие три года будет построено более 200 площадок, из которых 75 появятся уже в следующем году.

Еще одним важным направлением областного бюджета является организация работы общественного транспорта. «С заместителем мэра города Москвы по вопросам транспорта пришли к договоренности, что в интересах Правительства Самарской области бесплатно московские институты проведут полную ревизию всего, что связано с дорожно-транспортной деятельностью и с общественным транспортом, – заявил Вячеслав Федорищев. – Нам передадут полностью и абсолютно бесплатно все технологии Москвы, которые они к 2024 году достигли в этом деле».



По словам губернатора, колоссальные изменения коснутся проекта «СОдействие», который будет переформатирован в новую программу «Народный бюджет Самарской области», предполагающую значительное участие частных партнеров в решении насущных вопросов жителей. Также горожане смогут контролировать благоустройство и ход тех работ, которые они считают приоритетными. При этом открытая модель голосования обеспечит прозрачность данного процесса.

В завершение своего доклада Михаил Смирнов заключил: «Проект закона, который сегодня предлагается принять в первом чтении - это бюджет благополучия более 3 миллионов человек, жителей нашего с вами региона».



Большинством голосов депутаты приняли проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в первом чтении, а также установили срок внесения поправок в проект закона – до 17.00 22 ноября 2024 года.

«Была проведена серьезная подготовительная работа депутатским корпусом совместно с Правительством региона. В результате чего мы приняли в первом чтении детально проработанный и скорректированный документ. И уже сейчас во всех фракциях ведется работа над поправками к бюджету для принятия его во втором чтении», – резюмировал председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Фото: департамент информационной политики Самарской области