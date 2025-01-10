Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

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В 2024 году объем наличных на руках у россиян может увеличиться всего на 0,6%, подсчитал РБК. Эксперты связывают это с перетоком «матрасных» денег в банки на фоне высоких ставок, но усиления тенденции в 2025-м не ждут

В 2024 году объем наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, следует из расчетов РБК на основе статистики ЦБ.

Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря 2024 года на руках у населения вне банковской системы находилось 17,85 трлн руб. За 11 месяцев прошлого года показатель сократился на 474,7 млрд руб. Но в декабре объем наличности сезонно вырос (на 591,6 млрд руб.), нивелировав накопленный результат января—ноября, свидетельствуют данные о ликвидности банковского сектора на 28 декабря. Таким образом, по итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн руб., прибавив за год 116,9 млрд руб., или всего 0,6%.

Это в разы ниже значений прошлых лет. Для сравнения: в 2023 году наличная денежная масса в России увеличилась на 1,97 трлн руб., а в 2022-м — на 2,28 трлн руб. В течение последних десяти лет показатель ежегодно прибавлял около 1 трлн руб. До этого самый низкий прирост фиксировался в 2016 году (267,6 млрд руб.), а отток наличности по итогам года последний раз наблюдался в 2015 году (минус 318,8 млрд руб.).

Статистика отражает все наличные деньги вне ЦБ, включая остатки в кассах коммерческих банков, но основная часть средств находится на руках у населения.