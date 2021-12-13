Принят бюджет Самары на ближайшие три года

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В понедельник, 13 декабря, во втором чтении был принят главный финансовый документ Самары - бюджет на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов. Речь идет о бюджете городского округа, в котором пока не учтены консолидированные средства из региональной и федеральной казны.

Бюджет утвердили депутаты гордумы Самары на пленарном заседании.

В следующем году доходы и расходы бюджета составят 17 млрд 372,7 млн рублей, в 2023 году – 18 млрд 433,6 млн рублей, в 2024 - 19 млрд 593 млн рублей. Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланирован бездефицитным, то есть объем доходов будет соответствовать объему расходов по всем трем годам.

На социальную политику, образование, культуру, физическую культуру и спорт в 2022 году будет направлено более 8 млрд. рублей, или 47% от общего объема расходов.

В бюджете заложено финансирование 29 муниципальных программ, охватывающих все основные сферы развития города. На их реализацию в следующем году будет направлено около 12,6 млрд. рублей. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как ремонт дорог, образование, транспорт, ЖКХ, благоустройство.

В Самаре полным ходом ведется реализация нацпроектов, Указов Президента, поэтому в главном финансовом документе города предусмотрено муниципальное софинансирование на строительство и ремонт школ, горячее питание школьников, зарплаты педагогам, оснащение учреждений культуры, оказание мер социальной поддержки, переселение граждан из аварийного жилья.

В частности, 63,4 млн. рублей запланировано на приобретение квартир у застройщиков для переселения граждан в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На 12,8 млн. рублей была увеличена сумма, которая пойдет на предоставление бесплатного питания льготным категориям учащихся городских школ, в том числе детям из многодетных семей, что отвечает задачам нацпроекта «Демография». Всего этой статьей расходов предусмотрено 176,9 млн. рублей. В 2022 году на 48,7% по сравнению с показателями текущего года увеличатся средства, выделенные на муниципальную программу «Молодой семье - доступное жилье», эта сумма составит 73,6 млн. рублей.

Фото: администрация Самары