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Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства

4 декабря 2024 10:56
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Президиум комиссии Госсовета по промышленности под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрел отраслевые предложения в нацпроекты технологического лидерства

Во вторник, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание президиума комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность». В нем приняли участие члены президиума, депутат Государственной Думы, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов, заместитель директора департамента химической промышленности Минпромторга России Алексей Артемьев, министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов, член Президиума Ассоциации «РУСЛОМ. КОМ», член координационного совета «Деловой России» Александр Кобенко, председатель НКО «Отраслевой союз развития социального питания» Дмитрий Юрьев, представители предприятий.

Глава региона, председатель комиссии Вячеслав Федорищев поблагодарил Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова за выстроенное взаимодействие с комиссией по промышленности. Несмотря на то, что собирается президиум, это рабочие встречи. «Мы работаем в штабном формате, обсуждаем очень быстро и оперативно накопившиеся вопросы», — обратился Вячеслав Федорищев к участникам заседания.

Он сообщил об итогах недавнего совместного заседания комиссии по направлению «Промышленность» и Экспертного совета по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, где, помимо единых счетов для предприятий ОПК, более оперативного доведения средств заказчика к непосредственному исполнителю, обсуждались вопросы диверсификации производств. Сейчас на оборонных предприятиях большие средства вкладываются в новые инвестпроекты, современный станочный парк. Они на 100% загружены, выпуская продукцию военного назначения. Но вместе с тем, как пояснил глава региона, на всех предприятиях необходимо уже сейчас задумываться о дозагрузке существующих линий и цепочек в следующий период, по достижении победы в СВО. В этой части сформулирован ряд решений для обсуждения с Секретарем Госсовета РФ Алексеем Дюминым.

«Второе, что мы обсуждали, это трансферт технологий из оборонного сектора в гражданский. Также договорились о системном подходе, чтобы более оперативно предлагать вырабатываемые решения руководству», — сказал Вячеслав Федорищев. По его поручению будет подготовлен соответствующий доклад Секретарю Госсовета Алексею Дюмину с приложением проекта доклада Верховному Главнокомандующему, Президенту РФ Владимиру Путину.

В повестку заседания также был вынесен ряд предложений, в том числе по доработке новых нацпроектов технологического лидерства. Участники рассмотрели несколько предложений от металлургической и химической отраслей, меры содействия развитию ломозаготовительной отрасли как фактор обеспечения сырьевой безопасности страны, а также потенциал сферы социального питания как точку роста промышленного производства. Данная тема находится на стыке направлений по укреплению здоровья и повышению благополучия граждан, а также развитию производства промышленного оборудования для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов предложил практику вынесения отраслевых вопросов на площадку президиума комиссии по промышленности сделать регулярной. «Это очень хорошая возможность нам получить обратную связь и от бизнеса, и от регионов», — подчеркнул он.

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