Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области

54

В Самарской области с рабочим визитом побывала делегация министерства сельского хозяйства РФ во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Вопрос продовольственной безопасности региона и создания комфортных условий для жителей сельских территорий находится на особом контроле Губернатора Дмитрия Азарова. Самарская агропромышленная отрасль продолжает стабильно работать, наращивая производство, в условиях санкционного давления.

Знакомство с регионом началось с крупного хлебопекарного предприятия – Самарского булочно-кондитерского комбината. Здесь в сутки выпускают более 65 тонн продукции. Это и традиционные виды хлеба, слоёные, сдобные, диетические и обогащенные микронутриентами хлебобулочные и кондитерские изделия. Весь ассортимент – около 200 наименований.

Самарский БКК в конце 2021 года запустил автоматизированную линию по производству батонов, ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Аналогов ей пока в России нет. Модернизация позволила не только увеличить объемы выработки, но и расширить номенклатуру изделий и повысить качество продукции.

«Мы постоянно работаем над качеством и расширением ассортимента готовой продукции, - говорит генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина. – Государство нас поддерживает. И в том году, и в этом нам выделяются субсидии: в том году два рубля на килограмм продукции, в этом году - два с половиной рубля на килограмм».

Значительное расширение производства в планах у самарского производителя инновационной самоходной сельхозтехники «Пегас-Агро». Флагманскую технику самарского производства с удовольствием покупают по всей России и за рубежом. Спрос большой. Сейчас ежедневно с конвейера предприятия выходит 5 готовых изделий. Генеральный директор «Пегас-Агро» Светлана Линник отметила, что уже в октябре планируется открытие нового завода. «Это 20 тысяч новых производственных площадей. Планируем увеличение численности персонала с 300 до 500 человек. Это высокотехнологичные рабочие места, в основном станочники высокого профиля, высококвалифицированный инженерно-технический персонал. Увеличиваем мощность выпуска. Если на сегодняшний день у нас партия 1100 машин, то в следующем году планируем выпустить 1500 машин и к 2025 году выйти на расчетную мощность - 2500 машин. Продолжаем поставлять нашу технику от Крыма до Дальнего Востока, практически во все страны СНГ, наладили сотрудничество с Республикой Монголия и присматриваемся к странам Африки», - рассказала Светлана Линник.

Руководитель предприятия также сообщила, что в настоящее время идёт работа над созданием машины «Туман» нового поколения, её выпуск начнется на новой производственной площадке. Делегация министерства сельского хозяйства РФ побывала на производстве и ознакомилась со всей линейкой, выпускаемой «Пегас-Агро» продукции.

Ещё одним значимым пунктом поездки стал Сергиевский район, где делегация на примере поселений Сургут и Светлодольск ознакомилась с ходом реализации проектов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В посёлке Светлодольск в 2020 году был реализован проект в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий». Проект был признан лучшим в Российской Федерации. Оксана Лут осмотрела обновлённую среднюю школу и сельский дом культуры.

Отремонтированная школа приобрела современный облик, в ней появились дополнительная группа для дошкольного образования, помещения для библиотеки и читального зала, летняя спортивная площадка и современное оборудование. В Доме культуры, созданы комфортные условия для досуга и образования. Сейчас ДК объединяет библиотеку, досуговый центр, передвижную картинную галерею, клубы по интересам, а также спортивный зал. Оксана Лут отметила, что такие практики хочется ставить в пример.

Всего в прошлом году Самарская область приняла участие в девяти мероприятиях по водоснабжению и газификации, строительству автомобильных дорог и благоустройству сел. Так, было введено порядка 1,5 тыс. кв. метров жилья, свыше 8,4 км водопроводов и 11,6 км газопроводов, проведён капитальный ремонт сельской школы.

Ещё одним важным мероприятием программы является комплексная жилищная застройка. В посёлке Сургут ведется подготовка земельных участков, подведение всех необходимых инженерных коммуникаций и обустройство подъездных путей. После этого люди смогут осуществить строительство жилых домов. Планируется, что уже через два года порядка трёхсот семей смогут заехать в новый жилой микрорайон.

В 2022 году реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается – идёт строительство и ремонт социальных объектов, газо- и водопроводов, дорог. По словам первого замминистра, мероприятия госпрограммы, запланированные на этот и последующие годы, помогут существенно улучшить качество жизни сельского населения по всей области.