Предприятие Ставропольского района «Лада-Пресс» стало участником нацпроекта «Производительность труда»

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Предприятие Ставропольского района «Лада-Пресс» вступило в национальный проект «Производительность труда». Завод подал заявку на участие в нацпроекте в министерство промышленности и торговли Самарской области. На днях там состоялся очный отбор, в ходе которого представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) осмотрели цеха и производственные мощности, познакомились с ассортиментом продукции предприятия.

«Лада-Пресс» изготавливает из металла мелкие, средние и крупные штампованные детали любой сложности. В партнерах у завода как небольшие, так и крупные предприятия автомобильной отрасли. Предприятие наращивает объемы производства. В планах – установка четырех новых мощных тысячетонных прессов, набор сотрудников. И национальный проект по повышению производительности труда будет в помощь.

Помогать внедрять бережливые технологии будут эксперты РЦК.

«Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, – крайне важный. Сегодня мы должны добиться большей производительности, и национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, и меры поддержки, связанные с ним, дают такую возможность, – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Кроме того, повышение эффективности работы компаний сейчас должно быть нацелено не только на увеличение прибыли, но и на максимально быстрое импортозамещение».

Сейчас в губернии 136 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Важно отметить, что безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий–участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.