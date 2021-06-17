Предпринимателям Красноярского района представили региональные меры поддержки

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В среду, 16 июня, предприниматели Красноярского района познакомились с мерами поддержки, действующими в регионе. Организаторами форсайт-сессии стали областное минэкономразвития и центр развития предпринимательства «Мой Бизнес». Мероприятие проводится в рамках проекта «Живая история Самарской области».

Для предпринимателей муниципального района были организованы презентация институтов развития предпринимательства, бизнес-викторина, а также тренинг по маркетингу и развитию команд от бизнес-эксперта Максима Канухина.

В Самарской области формируется благоприятный деловой климат в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создаются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. Стратегия лидерства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан, – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отметил в своем Послании Глава региона.

В ходе форсайт-сессии возможности для представителей малого и среднего бизнеса представили специалисты регионального Гарантийного фонда, Центра поддержки экспорта, Информационно-консалтингового агентства, а также Центра развития предпринимательства.

«Областное минэкономразвития активно включилось в проект «Живая история Самарской области». Однако, не только в рамках проекта, но и в рабочем режиме мы регулярно проводим выездные мероприятия для муниципалитетов, на которых знакомим предпринимателей с изменениями в законодательстве, предстоящими событиями и той господдержкой, на которую они могут рассчитывать. До конца лета мы посетим с подобными сессиями большинство городов и районов региона. Это значит, что максимальное число предпринимателей узнает о льготных финансовых продуктах, содействии при выходе на экспорт, правовой помощи, обучающих программах, разного рода консультациях и, уверен, будут активно использовать существующие возможности», - рассказал о планах министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одной из участниц сессии стала директор ООО «Планета», предприниматель с 25-летним стажем Лидия Рязанова. Когда-то она начинала с небольшого киоска, а сегодня руководит двумя продуктовыми магазинами и сдает коммерческие площади в аренду.

По ее словам, подобные бизнес-мероприятия помогают узнать о законодательных нововведениях, свежих трендах предпринимательской деятельности. «Нас часто приглашают на обучения по пожарной безопасности, налогообложению – это немаловажно для нас, предпринимателей. Сегодняшняя сессия от помогла узнать о льготной финансовой помощи, которая будет очень кстати для развития нашего семейного дела», - поделилась Лидия Рязанова.

В ближайшее время подобные мероприятия для представителей предпринимательского сообщества пройдут во всех районах Самарской области. Специальные программы для тех, кто планирует начать свое дело или уже занимается собственным бизнесом, станут частью масштабного проекта «Живая история Самарской области».

Проект представляет собой целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. Его цель - популяризация и распространение знаний по истории Самарской губернии, гражданско-патриотическое воспитание молодежи, укрепление в сознании жителей области понимания перспектив будущего региона и путей личной самореализации. Проект будет включать в себя конкурсы, выставки, квесты, квизы, интерактивные мероприятия и тематические консультации по различным вопросам.