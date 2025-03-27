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Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Самарской области выросли на 15% за год

27 марта 2025 10:11
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Предлагаемые зарплаты на строительном рынке Самарской области выросли на 15% за год

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали сферу строительства и недвижимости в России и выяснили, в каких регионах наибольший спрос на персонал, как он менялся в Самарской области и какие предлагаются заработные платы.

В первом квартале 2025 года (1 января – 23 марта) на российском рынке труда работодатели открыли 356,1 тыс. вакансий в строительстве и недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос изменился незначительно (-1,5%). Больше всего в кадрах нуждается строительный рынок Москвы – на столицу пришлось 14% от всех вакансий. На втором месте – Санкт-Петербург (6%), на третьем – Московская область (6%).

В Самарской области в сфере строительства и недвижимости в первом квартале открыто свыше 7,7 тыс. вакансий. За год спрос на кадры снизился на 6%.

Заработные платы на российском строительном рынке за год выросли на 9%. Сегодня работодатели предлагают 99 тыс. рублей (медиана). Больше всего строители могут заработать в Ямало-Ненецком АО, где уровень дохода выше среднероссийского и составляет 138,3 тыс. рублей. Также высокие зарплаты предлагают в Магаданской области (136 тыс. рублей) и Москве (130,9 тыс. рублей).

В Самарской области заработные платы в стройке и недвижимости выросли на 15% за год. Медиана зарплатных предложений сегодня составляет 83,6 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты в регионе готовы платить брокерам – 165 тыс. рублей, геодезистам – 141 тыс. рублей, руководителям строительных проектов – 140 тыс. рублей. При этом самые низкие зарплаты наблюдаются у инженеров по охране труда и технике безопасности – 60,1 тыс. рублей, разнорабочих – 61,4 тыс. рублей, а также слесарей, сантехников – 68 тыс. рублей.

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