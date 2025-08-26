Я нашел ошибку
Главные новости:
Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно
В ГД внесли законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми перед 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре
Речная прогулка для самарца обернулась арестом катера
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
летом спрос на специалистов по посадке и сбору урожая вырос на 91% за год
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре

26 августа 2025 09:59
Правительство ждет профицита бензина на рынке уже в сентябре

Завершение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах позволит уже с сентября создать устойчивый профицит объемов бензина на внутреннем российском рынке и накапливать остатки на случай форс-мажора. Эта информация прозвучала на состоявшемся 25 августа совещании у вице-премьера Александра Новака, сообщил присутствовавший там источник «Известий».

По его словам, ежемесячное производство составит 3,4 млн т. В среднем ежемесячное потребление бензина в стране в текущем году составляет 3,18 млн т, отметила управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

По словам еще одного собеседника «Известий», на совещании было отмечено, что «Газпром» восстановил завод в Астрахани, где уже с 30 августа начнут выпуск дизеля, а с 7 сентября — бензина. Как отметил источник, знакомый с ходом совещания, Александр Новак поручил регионам «усилить разъяснительную работу с населением в целях снятия ажиотажа».

По итогам совещания Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили проверить обоснованность установления розничных цен независимыми АЗС на Дальнем Востоке. Наиболее острая ситуация в Приморском крае, где разница с ценами «Независимой нефтяной компании» (ННК, компания также владеет Хабаровским НПЗ) и независимых АЗС достигает 20 рублей за литр.

В настоящее время, по словам собеседника «Известий», ННК максимально наращивает объемы поставок в регион — более 120 бензовозов дополнительно ежедневно. По его мнению, ажиотажный спрос на бензин в России на совещании объяснили увеличением турпотока и слухами о дефиците топлива.

«Как следствие, имеют место случаи, когда частники заправляют за раз до 300 литров, заливая и в баки, и в канистры», — отмечает источник издания.

Тем не менее, по его словам, в Крыму ситуация стабилизировалась. Суточное потребление составляет 57–60 цистерн. Накануне на полуостров прибыло 63, и еще в пути не менее 500 цистерн.

