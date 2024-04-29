Правительство увеличит утильсбор на ряд спецтехники с 1 июля

195

С 1 июля утилизационный сбор на определенные категории техники повысится. Об этом 27 апреля сообщалось в постановлении РФ, опубликованном на портале правовых актов.

Согласно информации в документе, увеличение составит от 41% до 2,5 раза. Исключения сделаны только для гусеничных тракторов, предназначенных для сельхозработ. Действующий коэффициент у этой категории техники сохранится на текущем уровне.

В свою очередь, в Минпромторге указали, что теперь для гусеничных тракторов и гусеничных бульдозеров будет установлен единый коэффициент утильсбора.

«Это сделано в том числе для пресечения недобросовестной практики, согласно которой из-за разницы коэффициентов гусеничные бульдозеры регистрировались под видом гусеничных тракторов», — приводит комментарий министерства «Коммерсант».

Также в Минпромторге уточнили, что новые нормы коснутся тяжелых бульдозеров, которые производятся в России с 2023 года. Кроме того, нескольких моделей самосвалов с учетом их возраста и мощности. Так, коэффициент на новый внедорожный самосвал мощностью 200–650 л. с. увеличится на 41%, а на подержанный самосвал мощностью более 1750 л. с. — в 2,5 раза, пишут "Известия".