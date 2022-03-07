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Правительство РФ выделит средства на разработку термоядерного синтеза

7 марта 2022 12:17
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Правительство РФ выделит средства на разработку термоядерного синтеза

Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и плазменных технологий, сообщает пресс-служба кабмина.

"На реализацию комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" из резервного фонда правительства будет выделено пять миллиардов рублей... Дополнительные ассигнования планируется направить на разработку технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Бюджетные средства получит Минобрнауки – ему планируется выделить почти три миллиарда рублей, а также госкорпорация "Росатом" и Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", которые получат по одному миллиарду рублей.

Уточняется, что в мае 2021 года в Курчатовском институте при участии Мишустина была запущена термоядерная установка токамак Т-15МД. С её помощью учёные хотят изучить способы получения термоядерной энергии.

"Думаю, у вас есть очень много идей. Мы как раз сегодня отмечали, что управляемый термоядерный синтез может стать неиссякаемым источником энергии, чистой, надёжной энергии. Об этом мечтают учёные всего мира", – приводятся слова Мишустина в сообщении.

По его словам, исследование термоядерной энергии даст мощный толчок развитию энергетики, материаловедения и целого ряда смежных отраслей промышленности, сообщает РИА Новости.

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