Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию

Правительство России включило рыбную продукцию в перечень товаров, для которых будет проводиться мониторинг цен на основе биржевых данных. Об этом сообщается 20 октября в Telegram-канале правительства.

Это касается таких промысловых видов рыб, как сельдь, минтай, скумбрия, пикша и треска, а также лососевых, включая кету, горбушу и нерку, пишут "Известия".

«Решение даст возможность отслеживать формирование цены на рыбную продукцию по всей цепочке реализации товара», — говорится в публикации.

Теперь участники рынка обязаны предоставлять данные о внебиржевых сделках объемом от 10 т по внутренним и экспортным операциям. С 1 ноября 2025 года такая информация будет подаваться на добровольной основе, а с 1 марта 2026 года — обязательно.