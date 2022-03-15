Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами

Правительство РФ определило параметры займов для обращения за «кредитными каникулами» тех россиян, чей доход снизился на 30% и более. Решение было принято в рамках ранее объявленного комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.
«Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.
По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:
По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году, пишет Обозрение.