Правительство опубликовало подробные правила получения «кредитных каникул» физлицами

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Правительство РФ определило параметры займов для обращения за «кредитными каникулами» тех россиян, чей доход снизился на 30% и более. Решение было принято в рамках ранее объявленного комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.

«Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года. Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.

По потребительским кредитам установлены следующие лимиты:

300 тыс. рублей для физлиц;

350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам:

6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока;

3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году, пишет Обозрение.