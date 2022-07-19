Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране

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Минэкономразвития России признал практики поддержки самозанятых Самарской области лучшими в стране. Федеральную премию регион получил за ярмарки, которые регулярно проходят для пользователей специального налогового режима.

Итоги работы региональных центров «Мой бизнес» всей страны были подведены на форуме, который проходил в Карачаево-Черкессии 14-15 июля. Победители названы в 17 номинациях. На отборочном этапе субъекты РФ представили более 1000 кейсов.

Комфортные условия для выхода самозанятых из теневого сектора и широкая линейка инструментов поддержки в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ярмарки продукции региональных мастеров – один из самых популярных инструментов поддержки. В 2021 году такие события посетили несколько тысяч жителей и гостей региона. За весь 2022 год этой мерой поддержки планируется охватить более 200 участников.

«Федеральная премия – это высокая оценка работы нашей команды во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым по созданию благоприятного делового климата и условий для начинающих предпринимателей, – сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Широкая линейка инструментов, которая сегодня действует для развития проектов самозанятых, позволяет нам «выращивать» из активных, творческих, энергичных людей настоящих предпринимателей. Мы консультируем, обучаем их, помогаем в продвижении продукции, расширении каналов сбыта и поиске новых клиентов. В этом году мы запустили новую программу «Бизнес-наставник», в которой самозанятые разбирают проблемы и точки своего проекта с опытными предпринимателями», – перечислил министр.

Плательщики налога на профдоход могут обратиться в один из центров «Мой бизнес» региона и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам. Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.

Напомним, налог на профессиональный доход в нашем регионе начал действовать с 1 января 2020 года. Сегодня в Самарской области зарегистрировано уже более 125 тысяч самозанятых. Их суммарный доход за время действия налогового режима превысил 22 млрд. рублей. За это время самозанятые выплатили более 740 млн рублей налогов.

Ирина Тарасенко, основатель мастерской интерьерного декора:

– Я увидела рекламу услуг центра «Мой бизнес», стала читать статьи, смотреть эфиры. Для участия в проектах необходимо было зарегистрироваться как самозанятой. После регистрации я поняла, насколько расширились мои возможности! Теперь мои работы можно увидеть на онлайн-витрине самозанятых, созданной на сайте mybiz63.ru. Я прослушала полезные курсы «Продажи и скрипты» и «Секреты успешного запуска на маркетплейсах» от регионального центра «Мой бизнес». Принимала участие в ярмарке для самозанятых. Рассматриваю и использую все варианты, где можно заявить о себе и своем продукте. Регистрация в качестве самозанятой даёт преимущество и перед клиентами. Моё серьёзное отношение к своему делу подтверждается статусом.

Дарья Мина, самозанятая, производитель интерьерных свечей и диффузоров:

– Только после регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход в декабре прошлого года я приступила к процессу создания своего полноценного бизнеса. Без данного статуса я, в принципе, не начинала создавать и реализовывать продукцию. Однозначно скажу, что, будучи самозанятым гражданином, можно расширить своё поле реализации товара и, например, как в моём случае, продавать на маркетплейсе.

Галина Садовникова, основатель мастерской по пошиву одежды:

– Создание народной одежды и платьев из натуральной ткани – это мое любимое дело, которым я занимаюсь уже 6 лет. Мои заказчики живут в разных регионах – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, есть клиенты за рубежом. Статус самозанятого зарегистрировала в марте 2020. На отношение с заказчиками он, конечно, повлиял. Это важно, если человек сомневается, надежный мастер или нет, стоит ли переводить деньги, ведь покупки на дистанции – всегда риск. Теперь при наличии регистрации я всегда могу отправить чек, и все данные о продажах сохраняются.