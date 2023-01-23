Потанин выступил против конфискации и национализации иностранных активов

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У России с 1917 года есть прививка от изъятия активов, заявил в интервью РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.

Он назвал конфискацию скрытой или явной формой воровства, отметив, что она разрушает инвестиционный климат там, где такие решение принимаются.

"А нам не надо этого повторять. Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело", — предупредил бизнесмен.

По его мнению, Запад намеренно устраивает провокации в отношении России, однако он призвал не поддаваться на них, пишет РИА Новости.

"Они действуют по формуле: мы у вас отберем незаконное имущество, и вы отберите, и мы будем квиты. Но не нужно поддаваться, поскольку отсутствие нарушений с нашей стороны правил, общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое хотя бы морально-психологическое преимущество, если не юридические какие-то аргументы", — указал Потанин.