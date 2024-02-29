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Посуточная аренда трехкомнатных квартир в Самарской области за год подорожала на 18%

29 февраля 2024 10:48
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посуточная аренда трехкомнатных квартир в Самарской области за год подорожала на 18%

Объем предложения трехкомнатных квартир для краткосрочной аренды в Самарской области увеличился на  8%.

Согласно исследованиям «Авито Недвижимости», люди выбирают краткосрочную аренду квартир за наличие собственной кухни, возможность заехать с питомцами и разнообразие вариантов. В том числе и по размеру. Аналитики платформы изучили, как изменился рынок краткосрочной аренды квартир с большим количеством комнат в регионах России.

В сегменте посуточной аренды трехкомнатных квартир количество предложений за год в среднем по стране выросло на 18%. Положительная динамика в 26 из 36 субъектов РФ, попавших в исследование «Авито Недвижимости». В Дагестане число доступных для краткосрочной аренды «трешек» за этот период удвоилось, в Калининградской области — выросло на 55%, в Ярославской области — на 42%, в Татарстане — на 41%. Меньше выбор посуточных трехкомнатных квартир стал в Кировской (-23%) и Тверской областях (-9%), Севастополе (-9%), Вологодской и Свердловской областях, Москве (-6% в каждом), а также ещё в нескольких регионах. 

В феврале 2024 года больше всего трехкомнатных квартир в посуточную аренду предлагают Краснодарский край, Ленинградская и Московская области, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Москва. В каждом из этих субъектов России доступно для бронирования более 500 вариантов трехкомнатных квартир.

Цены на посуточную аренду «трешек» за год выросли на 17% — с 3 до 3,5 тысяч рублей в среднем. По сравнению с февралем 2023 года стоимость увеличилась во всех регионах исследования «Авито Недвижимости», кроме Калужской области, где цены по сравнению с февралем 2023 года не изменились. Сильнее всего краткосрочная аренда квартир с подобной планировкой подорожала в Удмуртии (+50%), Татарстане, Ростовской, Волгоградской, Кировской областях и Пермском крае (+40% в каждом).

Дороже всего снять трехкомнатную квартиру на сутки стоит в Москве (7 тысяч рублей) и области (6 тысяч рублей), Краснодарском крае и Санкт-Петербурге (по 5 тысяч рублей за ночь в каждом). Самые доступные цены — в Брянской (2,2 тысячи рублей), Тверской (2,3 тысячи рублей), Смоленской и Саратовской областях (по 2,5 тысяч рублей в каждом). 

В сегменте посуточной аренды квартир с четырьмя комнатами и более количество предложений выросло на 12%. Самая заметная динамика — в Краснодарском крае (+57%), Дагестане (+56%), Москве и Санкт-Петербурге (+11% в каждом).

Цены на аренду больших квартир выросли по сравнению с февралем 2023 года на треть. В Ставропольском крае стоимость увеличилась на 71%, в Калининградской области — на 60%, в Московской области — на 49%.

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