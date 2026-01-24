Поставки грузинского виски в Россию выросли в 2 раза

По итогам 2025 года Грузия поставила в Россию 2 748,4 тонны виски, что в два раза больше, чем годом ранее, следует из информации Национальной службы статистики страны, которую приводит ТАСС.

Общая сумма экспортного алкоголя этой марки из постсоветской страны составила $7,8 млн.

Грузия начала активно экспортировать виски в Россию в значительных количествах с 2024 года, когда было завезено 1 339 тонн напитка на $4,6 млн.

"В 2023 году в РФ было продано 22,1 тонны этого алкогольного напитка. В предыдущие годы экспорт в РФ виски составлял не более 10 тонн в год", – уточняется в публикации.

В настоящее время Россия занимает лидирующую позицию среди покупателей виски из Грузии.