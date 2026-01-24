Я нашел ошибку
Главные новости:
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.92
-0.12
EUR 89.06
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне стали чаще перепродавать подарки

162
россияне стали чаще перепродавать подарки

Аналитики Авито выяснили, как часто россияне перепродают подарки, которые им не подошли. Оказалось, что за год таких сделок в новогодние праздники на платформе стало на 35% больше. Всего на сегодняшний день на Авито продается 83 тысячи товаров, в описании которых встречается фраза «подарили, не пользуюсь».

Угадать с подарком часто бывает сложно, и это получается не у всех. Однако многие уже давно не отчаиваются, если подарок не подошел, и просто перепродают его на Авито. Так можно обменять подарок на деньги, передав его в руки тому, кому он подойдет больше. 

Так, за первую половину января 2026 года пользователи Авито перепродали на 35% больше новогодних подарков, чем за аналогичный период прошлого года. Всего сейчас на Авито активны 83 тысячи объявлений, где в описании встречается «подарили, не пользуюсь». 

Заметнее всего за этот год выросли перепродажи наборов для макияжа и маникюра — в шесть раз. Косметика в большинстве своем очень зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений, поэтому она часто отправляется на платформы объявлений. На втором месте — смартфоны. Их в январе этого года перепродавали в два раза чаще, чем годом ранее. На 60% выросли продажи уходовой косметики, на 42% — фототехники и на 38% — консолей и игр для приставок. 

Также россияне активно перепродавали кухонную технику — продажи таких товаров с описанием «Подарили на Новый год» выросли на 33%. На 16% чаще стали перепродавать средства для волос, на 13% — аудио- и видеотехнику. Также на 12% выросли перепродажи товаров для компьютера (комплектующие, перифирия и другие товары) , на 11% — аксессуаров и на 8% — ноутбуков. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В мороз по улице Самары разгуливал слон
24 января 2026  10:48
В мороз по улице Самары разгуливал слон
279
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
414
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
387
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
542
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
1368
Весь список