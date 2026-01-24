россияне стали чаще перепродавать подарки

Угадать с подарком часто бывает сложно, и это получается не у всех. Однако многие уже давно не отчаиваются, если подарок не подошел, и просто перепродают его на Авито. Так можно обменять подарок на деньги, передав его в руки тому, кому он подойдет больше.

Так, за первую половину января 2026 года пользователи Авито перепродали на 35% больше новогодних подарков, чем за аналогичный период прошлого года. Всего сейчас на Авито активны 83 тысячи объявлений, где в описании встречается «подарили, не пользуюсь».

Заметнее всего за этот год выросли перепродажи наборов для макияжа и маникюра — в шесть раз. Косметика в большинстве своем очень зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений, поэтому она часто отправляется на платформы объявлений. На втором месте — смартфоны. Их в январе этого года перепродавали в два раза чаще, чем годом ранее. На 60% выросли продажи уходовой косметики, на 42% — фототехники и на 38% — консолей и игр для приставок.

Также россияне активно перепродавали кухонную технику — продажи таких товаров с описанием «Подарили на Новый год» выросли на 33%. На 16% чаще стали перепродавать средства для волос, на 13% — аудио- и видеотехнику. Также на 12% выросли перепродажи товаров для компьютера (комплектующие, перифирия и другие товары) , на 11% — аксессуаров и на 8% — ноутбуков.