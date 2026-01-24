В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию

Это поможет снизить трудности в предновогодний период.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова выступила с предложением ежегодно выплачивать студентам 13-ю стипендию.



В письме на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказано, что средства следует перечислять в декабре обучающимся очно. При этом они должны получать государственную академическую или социальную стипендию.



Данную инициативу предлагается распространить и на аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, пишет 450Медиа.



По словам Яны Лантратовой, такое нововведение поможет студентам снизить финансовые трудности перед Новым годом. К тому же у большей части обучающихся отсутствует стабильный и постоянный доход, а вот возможности их семей неодинаковы, пишет РИА Новости.