Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Андрея Королева задержали в ночь на пятницу, 23 января. По информации источников, проводили спецоперацию силовики из Москвы, а самого Королева уже увезли в столицу для следственных действий, пишет Самара-МК.

Андрей Королев родился в Куйбышеве в 1971 году. В 2005-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "Юриспруденция".

В 2006–2016 гг. являлся президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области".

С 2012 г. является председателем Общественного совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. А в 2016 г. был избран почётным президентом "Федерации бокса Самарской области".

Известно, что федерация бокса была создана в Самарской области при непосредственном участии Королева в январе 1993 года.

