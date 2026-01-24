Задержан президент федерации бокса Самарской области

Андрея Королева задержали в ночь на пятницу, 23 января. По информации источников, проводили спецоперацию силовики из Москвы, а самого Королева уже увезли в столицу для следственных действий, пишет Самара-МК.

Андрей Королев родился в Куйбышеве в 1971 году. В 2005-м окончил Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности "Юриспруденция".

В 2006–2016 гг. являлся президентом общественной организации "Федерация бокса Самарской области".

С 2012 г. является председателем Общественного совета ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России. А в 2016 г. был избран почётным президентом "Федерации бокса Самарской области".

Известно, что федерация бокса была создана в Самарской области при непосредственном участии Королева в январе 1993 года.