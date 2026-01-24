МОК не пустил российских спортсменов на открытие Олимпиады-2026

Российские спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Италии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

"Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах", - сообщили в пресс-службе МОК.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 6 февраля. Российские спортсмены будут выступать на Играх в нейтральном статусе.