Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
100
В России необходимо создавать аналоги "Диснейленда", но с героями отечественных мультфильмов. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

По его словам, такие персонажи, как Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои "Ну, погоди!" и "Простоквашино" способны конкурировать с западными франшизами, уточнил парламентарий. По его мнению, их можно популяризировать с помощью тематических парков развлечение, аттракционов — отечественного аналога "Диснейленда".

"Такой проект мог бы стать пространством, где отечественные персонажи обретают новую жизнь: аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления, мультимедийные форматы. И нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде "Чебурляндия", — отметил Гибатдинов.

