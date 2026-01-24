В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"

В России необходимо создавать аналоги "Диснейленда", но с героями отечественных мультфильмов. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

По его словам, такие персонажи, как Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои "Ну, погоди!" и "Простоквашино" способны конкурировать с западными франшизами, уточнил парламентарий. По его мнению, их можно популяризировать с помощью тематических парков развлечение, аттракционов — отечественного аналога "Диснейленда".