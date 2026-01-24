Я нашел ошибку
Главные новости:
Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи

79
В условиях аномальных морозов и объявленного в регионе оранжевого уровня опасности, настоятельно рекомендуем водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, принять дополнительные меры предосторожности. На трассах возможна поземка, а низкие температуры повышают риск неожиданных поломок автомобиля.

Перед выездом проверьте исправность аккумулятора, состояние шин и уровень антифриза.

Возьмите с собой комплект для экстренных ситуаций: тёплые вещи (одеяло, шапка, перчатки), заряженный внешний аккумулятор для телефона, термос с горячим напитком, фонарик и негабаритный запасной аккумулятор («пускач»).

Сообщите родным или друзьям о своём маршруте и предполагаемом времени прибытия.

 В пути строго соблюдайте скоростной режим, значительно увеличивайте дистанцию, откажитесь от резких манёвров. Особую осторожность соблюдайте на мостах, эстакадах и в тенистых участках дорог, где выше риск гололедицы.

 При первых признаках неисправности автомобиля (падение мощности, тусклый свет фар) по возможности съезжайте на безопасную площадку и вызывайте помощь. Не рискуйте остаться на трассе без работающего двигателя и отопления.

Напоминаем, что обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8(846)268-41-41.

Безопасность на дорогах — наша общая задача.

