Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи

В условиях аномальных морозов и объявленного в регионе оранжевого уровня опасности, настоятельно рекомендуем водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, принять дополнительные меры предосторожности. На трассах возможна поземка, а низкие температуры повышают риск неожиданных поломок автомобиля.

Перед выездом проверьте исправность аккумулятора, состояние шин и уровень антифриза.

Возьмите с собой комплект для экстренных ситуаций: тёплые вещи (одеяло, шапка, перчатки), заряженный внешний аккумулятор для телефона, термос с горячим напитком, фонарик и негабаритный запасной аккумулятор («пускач»).

Сообщите родным или друзьям о своём маршруте и предполагаемом времени прибытия.

В пути строго соблюдайте скоростной режим, значительно увеличивайте дистанцию, откажитесь от резких манёвров. Особую осторожность соблюдайте на мостах, эстакадах и в тенистых участках дорог, где выше риск гололедицы.

При первых признаках неисправности автомобиля (падение мощности, тусклый свет фар) по возможности съезжайте на безопасную площадку и вызывайте помощь. Не рискуйте остаться на трассе без работающего двигателя и отопления.

Напоминаем, что обо всех нештатных ситуациях на региональных трассах можно сообщить по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8(846)268-41-41.

Безопасность на дорогах — наша общая задача.