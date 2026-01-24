В Тольятти полицейские устанавливают личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в краже

В декабре прошлого года в отдел полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти за помощью обратился местный житель, который сообщил о том, что потерял банковскую карту, а спустя некоторое время ему на телефон стали приходить уведомления об оплате покупок, которые он не совершал. С его банковской карты неизвестным похищены денежные средства на сумму более 11 000 рублей.

Полицейские выехали по указанному в сообщении адресу, опросили пострадавшего, запросили финансовые документы с банковского учреждения.

Изучив полученные сведения, оперуполномоченные предположили, что имущество заявителя похищено в одном из магазинов, расположенных на улице Революционная в Автозаводском районе г. Тольятти.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников торговой точки, осмотрели предполагаемое место происшествия, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. На одном из видео зафиксирован момент оплаты покупок похищенной картой неизвестным мужчиной.

Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 175-180 см., плотного телосложения, волосы светлого цвета, стрижка короткая.

Был одет: куртка зимняя с капюшоном бежевого цвета с желтой полосой посередине, темно-синие джинсы, обувь черного цвета, шапка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем кто имеет сведения о личности очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-40-05, 89377916750 или 112. Конфиденциальность гарантирована.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района У МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража».