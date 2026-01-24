Министерство транспорта и автомобильных дорог предупредило жителей Самарской области: с 24 января место ожидания отправления судов на зимней переправе до Рождествено изменится, пишет 63.ру.

«Для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала. Это позволит сделать ожидание рейса комфортнее в морозную погоду. Как только диспетчер объявит о готовности судна, посадка будет осуществляться на Ленинградском спуске», — рассказали представители ведомства.

Первый утренний рейс из Самары отправляется в 8:00, а последний вечерний из Рождествено — в 19:00. Суда выходят на маршрут по мере их наполнения.

«Работа переправы осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия», — добавили в региональном Минтрансе.

«На линии также продолжает работать второй перевозчик — ООО „КП Проран“. Суда типа „Хивус“ отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской», — сообщили в Минтрансе Самарской области.