Болельщики ПФК «Крылья Советов» запустили акцию помощи клубу
Выезжаете за город в выходные? Проверьте автомобиль и возьмите с собой теплые вещи
Задержан президент федерации бокса Самарской области
В России могут начать выплачивать студентам 13-ю стипендию
В Приволжском районе водитель КамАЗа без прав сел за руль
В Совфеде предложили сделать отечественный аналог "Диснейленда"
В Сызрани 23 января 18-летний водитель врезался в иномарку и сам пострадал
В Самарском районе Самары водитель сбил пешехода
Эксперт сообщила, что "схема Долиной" не повлияла на число ипотечных сделок

Эксперт Лаура Кузнецова оценила влияние "схемы Долиной" на число ипотечных сделок в России. Ее слова приводит РИА Новости.

"Схемой Долиной" или "эффектом Долиной" в обиходе стали называть случаи, когда продавец квартиры после совершения сделки отказывается передавать жилье, утверждая, что был под влиянием мошенников в момент его продажи. По мнению Кузнецовой, эти случаи не сильно повлияли на ипотечные сделки.

"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране", – цитирует ее агентство.

При этом эксперт считает, что покупатели стали более внимательными: проверяют историю продавца и тщательно оценивают все условия сделки. В итоге спрос смещается в сторону первичного рынка, где все более прозрачно с юридической точки зрения.

