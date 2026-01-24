Эксперт сообщила, что "схема Долиной" не повлияла на число ипотечных сделок

Эксперт Лаура Кузнецова оценила влияние "схемы Долиной" на число ипотечных сделок в России. Ее слова приводит РИА Новости.

"Схемой Долиной" или "эффектом Долиной" в обиходе стали называть случаи, когда продавец квартиры после совершения сделки отказывается передавать жилье, утверждая, что был под влиянием мошенников в момент его продажи. По мнению Кузнецовой, эти случаи не сильно повлияли на ипотечные сделки.

"Данная ситуация не оказала существенного влияния на объем ипотечных сделок в целом по стране", – цитирует ее агентство.

При этом эксперт считает, что покупатели стали более внимательными: проверяют историю продавца и тщательно оценивают все условия сделки. В итоге спрос смещается в сторону первичного рынка, где все более прозрачно с юридической точки зрения.