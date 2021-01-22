Популярные подработки студентов в Самаре связаны с физическим трудом

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В преддверии Дня студентов (25 января) аналитический центр Авито Работы выяснил, какие профессии пользуются популярностью у студентов в Самаре, а также на какую зарплату они могут рассчитывать. Наибольшее количество предложений для студенческих подработок приходится на вакансию грузчика, а медианная зарплата студентов составляет 33 000 рублей в месяц.

Аналитики Авито Работы проанализировали статистику вакансий в Самаре в группе массовых профессий “Без опыта, студенты” за IV квартал 2020 года. Самой востребованной специальностью, на которой работодатели готовы рассмотреть студентов, оказался грузчик - на такие объявления приходится 18% вакансий. Далее следуют вакансии на позиции разнорабочего (5%), продавца (4%), уборщицы (2%) и оператора (2%).

В России среди соискателей работа грузчика самая востребованная - на нее приходится 16% откликов. В 8% случаев студенты хотят работать разнорабочими, а в 3% - продавцами. На вакансии уборщиц приходится 3% спроса, а на вакансии курьеров - менее 2%.

Медианная зарплата в студенческих вакансиях в России составила 30 000 рублей в месяц. При этом лучше всего оплачивалась работа продавцов и курьеров - уровень вознаграждения в обоих случаях оказался на отметке 35 000 рублей в месяц. Разнорабочие могли претендовать на 28 000 рублей. Грузчики и уборщицы получали меньше всего - по 25 000 рублей в месяц.

“Этот год оказался довольно нетипичным для студентов на рынке труда, так как большая часть учебного года прошла в дистанционном формате, а традиционные места подработки, такие, как точки быстрого питания, часть времени были закрыты. Многие студенты разъехались по родным небольшим городам, поэтому их количество на рынке труда миллионников уменьшилось”, ー говорит руководитель по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Традиционно наибольшую зарплату предлагают работодатели в Москве, здесь студенты могут рассчитывать на заработок до 40 000 рублей при графике “полный день”. Санкт-Петербург - на втором месте, медианная зарплата там составила 33 000 рублей в месяц. Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Новосибирск вошли в топ городов, где студенты в 2020 году зарабатывали больше прочих. В уральской столице медианная зарплата превысила 28 000 рублей в месяц, а в остальных оказалась на уровне 27 000 рублей. В свою очередь, в Самаре она составила 35 000 рублей, а у студентов в Астрахани - 21 000 рублей.

Фото: Pixabay.com