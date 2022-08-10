Помог соцконтракт: житель Самары развивает собственное дело - пекарню

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С начала реализации такой меры поддержки, как соцконтракт, а это уже около 12 лет, ею воспользовались уже более 28,5 тысяч жителей региона с низкими доходами. Социальный контракт - это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто разовую выплату, а целый план действий для вывода семьи из сложных финансовых обстоятельств и способствует повышению уровня доходов за счет приобретения долгосрочного источника дохода. Кроме того, специалисты комплексного центра социального обслуживания населения, куда и стоит обращаться за оформлением соцконтракта, помогают заявителю в течение всего срока действия контракта.

С прошлого года механизм предоставления данной меры был изменен за счет софинансирования из федерального бюджета. Увеличились размеры выплат, направления соцконтракта. Сейчас его можно оформить на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, а также на мероприятия, способствующие преодолению трудной жизненной ситуации.

Увеличился и размер выплаты по соцконтракту. По поручению Президента России Владимира Путина максимальная сумма теперь составляет 350 тыс. рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, до 200 тыс. рублей - на ведение личного подсобного хозяйства.

В 2022 году в регионе на социальную помощь в виде соцконтракта предусмотрено более 1,1 млрд рублей. С начала текущего года заключено более 4500 контрактов.

Успешным примером реализации социального контракта стала семья Марата и Алины Ахтямовых из Самары, которые воспитывают двоих детей. Марат имеет высшее образование по специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Со студенческих лет он видел, как и из чего изготавливаются определенные виды продукции, какими партиями и объёмами они выпускаются, как и где следят за их качеством и безопасностью, и самое главное - какое сырьё используется для изготовления. Мужчина работал на разных производствах: на шоколадной фабрике, фабрике мороженого, мясокомбинатах. Четыре года назад Марат увлекся выпечкой хлеба. Благодаря многолетнему опыту он вывел формулу качественного, вкусного и безопасного продукта. Поначалу угощал друзей, а потом появились первые клиенты - и Марат задумал расширять дело.

Так как настоящую цельнозерновую муку без добавления консервантов трудно найти, приобрел мини-мельницу на чугунных жерновах. Зерно специально заказывали из Пензы. Когда узнал о социальном контракте, подал документы и бизнес-план в комплексный центр социального обслуживания на оформление контракта по направлению «осуществление предпринимательской деятельности». После одобрения проекта в мае этого года открыл свою хлебопекарню. Выделенная соцвыплата в размере почти 250 тыс. рублей позволила Марату Ахтямову приобрести товары для ведения деятельности: профессиональную конвекционную печь, тестомесильную машину, расстоечный шкаф, вибрационный мукопросеиватель.

Оказанная государственная поддержка помогает семье Ахтямовых получать стабильный доход. Теперь Марат думает реализовывать свою продукцию в самарские магазины. «Я уже выхожу на новый уровень, даже вот у меня тестомес появился, я теперь могу не по десять буханок месить, как вручную это делал раньше, а по двадцать – тридцать. У меня в планах есть и расширение, и выход на точки продаж», - рассказывает Марат Ахтямов.

В прошлом году в одном только Красноглинском районе Самары заключено более 250 соцконтрактов, в этом - порядка 150. По словам специалиста по социальной работе комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Анастасии Кондратьевой, сотрудники центра проводят большую информационно-разъяснительную работу среди населения по такой мере помощи, как социальный контракт.

Информация о том, как можно оформить соцконтракт, по ссылке: https://vk.com/samregion_press?w=wall-205716060_2366.