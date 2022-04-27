Покупатели потребовали компенсировать остановку приложения Apple Pay

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Двадцать покупателей гаджетов Apple 26 апреля подали в суд на компанию, требуя компенсации из-за отсутствия возможности пользоваться приложением Apple Pay. Как уточняет со ссылкой на представляющую интересы россиян компанию DestraLegal.ru «Коммерсантъ», в коллективном иске к ООО «Эппл Рус» россияне призывают выплатить каждому из них по 10 тысяч рублей и снизить стоимость товаров в связи с отсутствием доступа к сервису.

В издании отметили, что юристы по-разному оценивают шансы истцов получить компенсацию за моральный вред: часть специалистов указывает, что Apple никогда не гарантировала постоянную работу электронного кошелька, в то время как другие юристы считают сервис частью товара, который входит в его стоимость. Отмечается, что суды сейчас склонны принимать сторону потребителей при возникновении споров с покинувшими Россию компаниями. Эксперты полагают, что исход данного дела и аналогичного разбирательства с участием стриминговой платформы Netflix будет определяющим для дальнейшей судебной практики относительно покидающих российский рынок компаний.

«Коммерсантъ» указывает, что коллективный иск пока не зарегистрирован в базе суда, однако истцы представили документы, свидетельствующие о его отправке.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple после того, как компания заявила об уходе из России и приостановила продажи своей продукции.