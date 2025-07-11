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Подведены итоги реализации общественных проектов в ПФО и обозначены задачи на второе полугодие

11 июля 2025 19:02
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Подведены итоги реализации общественных проектов в ПФО и обозначены задачи на второе полугодие

11 июля заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в режиме видеоконференции провел окружное совещание, на котором были подведены итоги реализации государственной молодежной политики и общественных проектов Приволжского федерального округа в первой половине 2025 года и обозначены задачи на второе полугодие. В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Александр Тихонов – участник первого образовательного модуля федеральной программы «Время героев», курирующий в аппарате полпреда проекты военно-патриотической направленности, а также руководители региональных органов госвласти, отвечающие за реализацию молодежной политики, главные федеральные инспекторы.

Открывая совещание, Олег Машковцев выразил благодарность регионам и отметил, что в числе важных критериев результативности общественных проектов по-прежнему остается постоянное увеличение охвата ими детей и молодежи. «Общее количество участников общественных проектов в первом полугодии составило более 190 тыс. человек, что на
 39 тыс. больше, чем в 2024 году за тот же период», – подчеркнул замполпреда.

Говоря о планах на второе полугодие 2025 года, заместитель полпреда Олег Машковцев остановился на флагманском проекте – Молодежном форуме «иВолга»: «Форум «иВолга» – не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодёжной политики и одно из ключевых событий в федеральной линейке Росмолодёжь.Форумы. Интерес молодых людей к проекту растет из года в год. Об этом свидетельствуют и результаты заявочной кампании: в текущем году свое желание принять участие в событии выразили более 28 тыс. граждан из 88 регионов Российской Федерации. Конкурс на место составил 20 человек».

На Форуме пройдет два грантовых конкурса: первый – конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе, второй – Росмолодёжь.Гранты, где у каждого участника будет возможность подать заявку и получить до
 1 миллиона рублей на реализацию своей инициативы.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особое внимание на Форуме будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
 В программе Форума – мастер-классы от ведущих экспертов, а также культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Участники будут распределены по семи тренинговым профилям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Отдельно Олег Машковцев остановился на ключевых нововведениях окружных проектов.

В 2025 году в Приволжском федеральном округе специально для работающей молодежи стартовал масштабный проект «МолоТ», объединяющий команды молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в спортивных и интеллектуальных соревнованиях. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров отмечал значимость этого проекта как средства мотивации и общественного признания. Окружной финал «МолоТа» пройдёт в Пермском крае – Молодежной столице России.

Кроме того, в октябре планируется запуск следующего сезона Интеллектуальных олимпиад. В целях расширения географии проекта прорабатывается вопрос участия в финале школьной Олимпиады в марте 2026 года ребят из регионов Уральского федерального округа по направлениям «Робототехника» и БПЛА.

Ключевая тематика фестиваля «ФормАрт» в этом году связана с Годом защитника Отечества в России. Среди тем, заданных для художников уличного искусства: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве», «Поколение победителей». Окружной финал проекта запланирован в августе в г. Кирове.

В своем выступлении замполпреда Александр Тихонов отметил, что военно-патриотическое воспитание молодёжи является приоритетным направлением: «Регулирование вопросов государственной молодёжной политики требует особого внимания, поскольку поступают новые вызовы как во внешней, так и во внутренней политике. Наша ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений».

Так, в регионах округа уже показали свою эффективность система кадетского образования «Кадетство», проекты «Гвардеец» и «Герои Отечества», деятельность военно-патриотических клубов и поисковых отрядов «Никто не забыт».

Активно планируется развивать и другие окружные проекты, направленные на патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие и самообразование детей и молодежи, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие спорта и культуры.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

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