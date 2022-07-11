132

На Международной агропромышленной выставке «АгроВолга» подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и ОАО «Минский тракторный завод».

Документ в пятницу, 8 июля, подписал министр сельского хозяйства области Николай Абашин и генеральный директор предприятия Виталий Вовк.

Подписание соглашения стало продолжением договорённостей, достигнутых в ходе рабочего визита Губернатора Дмитрия Азарова и делегации Самарской области в Республику Беларусь. Целью визита, который состоялся в конце июня, стало укрепление партнерства и анализ новых направлений сотрудничества в различных отраслях экономики. Одна из самых результативных встреч прошла на Минском тракторном заводе. Стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, в том числе о расширении сервисного и ремонтного обслуживания техники МТЗ, а также запуске совместных проектов по подготовке кадров.

Соглашение, направленное на повышение технического потенциала агропромышленного комплекса региона, закрепило достигнутые договорённости.

Глава регионального минсельхоза Николай Абашин отметил: из 9тыс. тракторов, работающих на полях губернии, более половины произведено Минским тракторным заводом. Поэтому важным пунктом документа является решение задач по обеспечению организаций регионального АПК сельскохозяйственной техникой, запасными частями и услугами технического сервиса. В частности, уже ведется проработка вопроса об организации сервисного обслуживания и капитально-восстановительного ремонта техники МТЗ на базе региональных предприятий сельхозмашиностроения.

Учитывает соглашение и кадровые вопросы – немаловажным направлением сотрудничества станет повышение эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов, использующих и обслуживающих технику, и проведение научных исследований сельскохозяйственной техники.