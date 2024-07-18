Почти 1,5 тысячи самарцев расселили из аварийного жилья с начала года

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В Самарской области продолжается активная реализация программы переселения из аварийного жилого фонда, осуществляемая в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С начала текущего года новое жилье получили уже 1 477 жителей региона.

– В регионе с 2019 года по июль 2024 года новое жилье получили 17 810 человек. Всего было расселено более 288 тыс. квадратных метров аварийного жилого фонда, – сообщила пресс-служба областного министерства строительства.

В настоящее время в Самаре идет приемка 340 квартир. Кроме этого, ожидается ввод в эксплуатацию новых домов в Отрадном, где предусмотрено 75 квартир для переселения граждан. В Волжском районе власти планируют предоставить 211 жилых помещений, пишет Самара-КП.