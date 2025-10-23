Я нашел ошибку
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи

23 октября 2025 18:18
97
Национальный проект «Кадры», инициированный президентом России Владимиром Путиным, открывает перед жителями региона широкие перспективы: они могут не только повысить квалификацию, но и освоить востребованные профессии. Ежегодно в рамках национального проекта формируются направления подготовки, основанные на актуальных запросах работодателей. Список востребованных профессий охватывает широкий спектр специальностей – от рабочих профессий до IT-специалистов. Обучение доступно как для безработных, так и для трудоустроенных граждан, заинтересованных в карьерном росте.

Ольга Матемарчева – швея с 11-летним стажем из Тольятти. Все эти годы она трудится на производстве полипропиленовых мягких контейнеров, но всегда мечтала о большем. Увидев в дизайне одежды шанс для карьерного роста и творческой самореализации, Ольга воспользовалась возможностью бесплатного обучения на швею в центре повышения квалификации «Деловое образование» в рамках нацпроекта «Кадры».

«Шить – мое призвание, все эти годы я занимаюсь своим делом с любовью. Узнав о возможности бесплатно пройти курсы по кройке и шитью, с удовольствием ею воспользовалась. Все очень довольны этим обучением, все занимаются с удовольствием, у нас прекрасный педагог. Мы уже достигли, как мне кажется, немалых успехов», – поделилась Ольга Матемарчева.

Программа обучения длится около трех месяцев. Занятия проводятся с высокой интенсивностью – несколько раз в неделю. Теоретические знания сразу закрепляются на практике под внимательным руководством наставника. Итогом курса станет экзамен, на котором обучающиеся представят изготовленные ими изделия.

Любовь Эсенцева, возглавляющая отдел обучения в центре повышения квалификации, отмечает: швейная отрасль и легкая промышленность сейчас на подъеме, спрос на специалистов высокий: «В Самарской области работает масса предприятий, которые шьют буквально все: от детской одежды и домашнего текстиля до спецодежды и упаковочных материалов. При этом ощущается нехватка кадров – больше всего требуются швеи, хотя закройщики и портные тоже в цене. Национальный проект «Кадры» позволяет гибко подстраиваться под запросы рынка, причем учиться могут все: и те, кто ищет работу, и те, кто уже трудится, но хочет подняться по карьерной лестнице».

Как пояснила Юлия Бельцова, начальник отдела профобучения, профориентации, психологической поддержки и социальной адаптации территориального центра занятости населения г. Тольятти и м.р. Ставропольский, национальный проект «Кадры» заработал в этом году и продолжает мероприятия нацпроекта «Демография» по профобучению.

«В 2025 году к бесплатному обучению в Тольятти и Ставропольском районе уже приступил 841 человек – желающие могут как повысить свою квалификацию, так и изучить новую профессию, а также пройти программу переподготовки. Сегодня для обучения доступны различные программы длительностью от 36 до 256 часов. Мы активно сотрудничаем с центром «Деловое образование» и направляем туда швей, которые сейчас еще продолжают успешно обучаться», – рассказала Юлия Бельцова.

О возможности пройти бесплатное обучение можно узнать в кадровых центрах «Работа России», в контакт-центре службы занятости Самарской области по телефону: 8 (800) 302-15-44. Также можно подать заявку через сайт «Работа России» trudvsem.ru в разделе «Образовательные программы».

Фото – Минтруд Самарской области

