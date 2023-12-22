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По итогам 2023 года больше всего средние предлагаемые зарплаты выросли у строителей

22 декабря 2023 09:56
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по итогам 2023 года больше всего средние предлагаемые зарплаты выросли у строителей

Подводя итоги 2023 года, эксперты Авито Работы провели исследование и выяснили, у каких специалистов больше всего выросли средние зарплатные предложения. Топ-10 профессий с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат возглавили строители с увеличением на 69%.

«В целом по всем вакансиям средние зарплатные предложения выросли на 9%. Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 58 247 рублей, то в декабре сумма составляет 63 722 рубля. Растущие зарплаты часто являются отражением спроса на рынке труда. Так, строители стали востребованнее, а значит, и более высокооплачиваемыми за счет новых проектов по возведению коммерческой и некоммерческой недвижимости», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.

Специалисты с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат

 

Профессия

Прирост средних предлагаемых зарплат, %, январь/декабрь 2023

Средняя предлагаемая зарплата, руб., декабрь 2023

Строитель

69%

82 244

Наладчик

48%

114 328

Официант

43%

42 860

Няня

42%

49 146

Сборщик

41%

68 560

Фрезеровщик

38%

109 647

Бетонщик

37%

80 563

Дорожный рабочий

36%

68 672

Слесарь

34%

76 246

Плотник

33%

80 215

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