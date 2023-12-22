по итогам 2023 года больше всего средние предлагаемые зарплаты выросли у строителей

Подводя итоги 2023 года, эксперты Авито Работы провели исследование и выяснили, у каких специалистов больше всего выросли средние зарплатные предложения. Топ-10 профессий с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат возглавили строители с увеличением на 69%.
«В целом по всем вакансиям средние зарплатные предложения выросли на 9%. Если в январе текущего года работодатели предлагали в среднем 58 247 рублей, то в декабре сумма составляет 63 722 рубля. Растущие зарплаты часто являются отражением спроса на рынке труда. Так, строители стали востребованнее, а значит, и более высокооплачиваемыми за счет новых проектов по возведению коммерческой и некоммерческой недвижимости», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
|
Специалисты с наибольшим приростом средних предлагаемых зарплат
|
|
Профессия
|
Прирост средних предлагаемых зарплат, %, январь/декабрь 2023
|
Средняя предлагаемая зарплата, руб., декабрь 2023
|
Строитель
|
69%
|
82 244
|
Наладчик
|
48%
|
114 328
|
Официант
|
43%
|
42 860
|
Няня
|
42%
|
49 146
|
Сборщик
|
41%
|
68 560
|
Фрезеровщик
|
38%
|
109 647
|
Бетонщик
|
37%
|
80 563
|
Дорожный рабочий
|
36%
|
68 672
|
Слесарь
|
34%
|
76 246
|
Плотник
|
33%
|
80 215