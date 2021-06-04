ПМЭФ: Дмитрий Азаров пригласил «ЭФКО» стать резидентом особой экономической зоны «Тольятти»

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Проект по производству пищевого растительного белка и растительных альтернатив мяса планируется организовать на территории особой экономической зоны «Тольятти». Вопросы реализации этого инвестиционного проекта и перспективы развития переработки масличных культур в регионе губернатор Дмитрий Азаров обсудил с генеральным директором группы компаний «ЭФКО» Евгением Ляшенко на Петербургском международном экономическом форуме.

«ЭФКО» – один из крупнейших производителей продуктов питания в России, системообразующее предприятие РФ. Специализируется на переработке масличных культур, производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов, кетчупов, йогуртов и молочных продуктов.

Губернатор Дмитрий Азаров пригласил «ЭФКО» стать резидентом особой экономической зоны «Тольятти» – одной из лучших площадок в стране. Евгений Ляшенко отметил, что Самарская область потенциально привлекательна для развития проектов в переработке масличных, в силу выгодного географического положения и лидирующих позиций по валовому сбору подсолнечника.

«Мы с Дмитрием Игоревичем Азаровым обсудили возможности развития глубокой переработки сои и подсолнечника. С тем чтобы в будущем разместить в Самарской области большой завод по производству пищевого растительного белка и продуктов питания из него, – пояснил Евгений Ляшенко. – Мы верим, что в ближайшие 10-15 лет до 10% животного белка будет замещено растительным».

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что проект будет реализован на территории региона – Правительство Самаркой области готово оказать всю необходимую помощь и поддержку инвестору.