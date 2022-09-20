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Плюс двадцать: ООО «Рускат» (Тольятти) увеличило свою производительность благодаря участию в нацпроекте

20 сентября 2022 16:52
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Ранее литейщик вручную регулировал подачу металла, находясь менее чем в метре от горячего сплава. В настоящий момент он работает дистанционно.

На территории губернии продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом Российской Федераци Владимиром Путиным. Суть этого проекта в том, чтобы внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого обеспечить к концу 2024 года рост производительности труда на 5% в год.

С апреля по сентябрь 2022 года на ООО «Русская Катанка» (г. Тольятти) успешно реализованы мероприятия в рамках национального проекта под руководством Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

«RUSKAT» специализируется на производстве медной катанки. Высокое качество продукции предприятия соответствует российским стандартам. Достигается это за счет привлечения высококвалифицированного штата сотрудников, создания уникальной технологии производства и экологически безопасного сырья. Производственная мощность завода составляет 44 тысячи тонн катанки в год.

Медная катанка – продукт металлопроката, который используется в качестве сырья для изготовления кабельно-проводниковой продукции, которая применяется в промышленности, строительстве, энергетике и ряде других областей.

В ходе реализации нацпроекта «Производительность труда» сотрудниками РЦК проведена диагностика. Работники предприятия обучены основам бережливого производства. Таким его инструментам как картирование, производственный анализ и система 5С.

Проектной командой предприятия совместно с командой РЦК СО выработаны решения практически по всем диагностированным проблемам, которые позволят исключить потери в дальнейшем.

Так, чтобы минимизировать поломки и продлить срок службы оборудования, на линии была установлена система «Андон»: сирена, светофор и специальное программное обеспечение, которое следит за перегрузками прокатных валов.

Ранее литейщик вручную регулировал подачу металла, находясь менее чем в метре от горячего сплава. В настоящий момент он работает в операторской и управляет процессами дистанционно.

На участке брикетирования и сортировки появились зоны, которые выделены цветом для хранения разного вида лома. Также был выстроен четкий график завоза сырья на производство и отгрузка готового продукта.

А производственный цикл плавки сократился на 2-3 часа. Теперь длительность плавки сократилась до 27 часов вместо 30.

«Любое предприятие, внедряя бережливое производство, снижает себестоимость продукта. Что сказывается в дальнейшем на его цене», - рассказывает руководитель проектов Регионального центра компетенции Самарской области Марсель Вагазов.

Благодаря проведенной стандартизации потока изготовления медной катанки (анализ ручной, периодической работы, ожидания и переходы, колебания на постах эталонного участка) удалось достичь снижения уровня запасов на 30%, увеличить суточную выработку на 29,8% и сократить время протекания процесса на 30%.

«Выгода, получена уже сегодня – это до 20% увеличения производительности предприятия в целом», – комментирует директор ООО «РусКат» Валерий Шалаев.

Сейчас в губернии 138 предприятий внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Как прокомментировали в министерстве промышленности и торговли Самарской области, безвозмездная помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда».

Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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