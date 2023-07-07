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Плюс 25 тонн в сутки: при помощи инструментов бережливого производства нефтегорская компания увеличила выработку медной катанки

7 июля 2023 15:03
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Продукция компании востребована не только в Самарской области, но и в 46 регионах РФ.

На территории губернии продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Глава региона Дмитрий Азаров и Правительство области уделяют большое внимание реализации нацпроекта, так как внедрение бережливого производства на местных предприятиях способствует росту производительности труда, экономической устойчивости, а в конечном итоге - повышению уровня жизни людей. Сейчас в губернии 153 предприятия стали его участниками и внедряют бережливые технологии.

Так, участник национального проекта ООО «Инкатех» (Нефтегорский район), улучшил производство на своей площадке.

Компания является производителем широкого спектра кабельно-проводниковой продукции, такой как шахтный и экскаваторный кабель, обмоточный провод, силовой кабель, контактный провод для воздушной контактной сети электротранспорта, кабель для нефтепогружных насосов. Продукция компании востребована не только в Самарской области, но и в 46 регионах РФ. Осуществляется поставка и в страны ближнего зарубежья.

В июле на предприятии был завершен пилотный проект. Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) оптимизация была проведена на участке производства медной катанки.

«Большое количество ручных операций, излишние перемещения сотрудников, отсутствие стандартов работы и другие проблемы были устранены в период реализации нацпроекта на предприятии. Благодаря чему теперь мы производим на 25 тонн медной катанки больше», – рассказал заместитель генерального директора по металлургическому производству Дмитрий Гусаков.

Сотрудники РЦК подготовили на предприятии внутренний инструкторов бережливого производства. Обучение проходило по основным модулям программы подготовки для дальнейшего внедрения методик бережливого производства в компании.

Наиболее крупные проблемы, выявленные экспертами РЦК в ходе диагностики производственного потока: нестабильная работа участка, отсутствие чёткой организации рабочих мест, незначительный объем технологического передела, возникающий по самым разным причинам.

Отсутствие стандартных оперативных процедур по рабочим местам загрузчика шихты, плавильщика, литейщика и прокатчиков также препятствовало улучшению показателей. Разработка стандартов рабочих мест и чек-листа при контроле их выполнения позволили достичь требуемых результатов.

За время реализации пилотного проекта на площадке «Инкатех» время протекания процесса уменьшилось на 15%, незавершенное производство – на 11%. При этом выработка увеличилась на 11,4%.

«Важно отметить, что руководство предприятия принимало непосредственное участие в работе проектной команды, проявившей себя как заинтересованный, профессиональный и высокоэффективный коллектив. Что, без сомнения, стало основной успешного выполнения пилотного проекта», – прокомментировал руководитель проекта Сергей Нуштин.

По итогам реализации пилотного проекта руководитель РЦК Константин Серов вручил участникам почётные грамоты министерства промышленности Самарской области.

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