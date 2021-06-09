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Планируется, что до конца лета на заводе «Феррони-Тольятти» появится около 900 новых сотрудников

9 июня 2021 16:34
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Журналистам и блогерам рассказали о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта и провели экскурсию по предприятию.   

9 июня на производственной площадке «Феррони-Тольятти» состоялся пресс-тур с участием руководства города и представителей СМИ Самарской области. Журналистам и блогерам рассказали о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта и провели экскурсию по предприятию.   

Компания является лидером по производству и продажам входных металлических дверей в России и крупнейшим экспортером своей продукции.  

    - Проект «Феррони-Тольтти» для нашего города очень важен. Во-первых, это дополнительные рабочие места, которые создаются в городе. Во-вторых, этот завод полезен и с финансовой точки зрения. Когда предприятие выйдет на промышленные мощности, это даст значительные поступления в налоговый бюджет города, которые мы сможем направить на решение социальных вопросов, -  отметила руководитель департамента экономического развития администрации Тольятти Елена Базаева. 

- Сейчас мы выходим на процесс запуска автоматического итальянского оборудования. И, несмотря на это, очень нуждаемся в рабочей силе. Нам нужно увеличить наш объем с 200 дверей в сутки до 700 в этом месяце, а в дальнейшем планируем выйти на объем 5-6 тысяч дверей в месяц. Поэтому мы будем рады видеть новых людей на нашем предприятии, - сказал директор по производству «Феррони-Тольятти» Вадим Харламов.

«Феррони–Тольятти» - крупнейшее действующее производство металлических дверей в России, которое может предоставить для жителей Тольятти 2 000 тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день идет активный набор персонала. Планируется, что до конца лета на заводе появится около 900 новых сотрудников.

Реализация инвестиционного проекта с участием ООО «Феррони» проходит на территории Самарского региона при поддержке областного правительства и отвечает целям и задачам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

 

Теги: «Феррони-Тольятти» рабочие места

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