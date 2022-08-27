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Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

27 августа 2022 09:11
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Первый «чайный» поезд отправился из Уханя в Москву

Первый железнодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» отправился из китайского города Ухань в Москву. Предполагается, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе, передает РИА Новости.

На церемонии старта первого уханьского «чайного» поезда присутствовали замглавы Народного правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, ответственные лица министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, а также представители деловых кругов региона.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский записал видеоролик, в котором поприветствовал участников церемонии. «Ухань внес большой вклад в появление традиция чаепития в России в середине 18-го века, так как именно этот город был центром чайной торговли между Россией и Китаем», — подчеркнул Дахновский.

Политик напомнил, что «в те старые времена более 80 процентов объема всей торговли между двумя нашими странами приходилось на чай, поэтому дорогу, по которой ездили купцы, называли Великим чайным путем», пишет Лента.

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