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Первые грузовые автомобили пошли по трансграничному мосту между Россией и Китаем

10 июня 2022 17:20
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Стоимость проезда по первому автомобильному мосту между РФ и КНР составит 8,7 тыс. рублей.

Средняя стоимость проезда по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем, построенному через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, будет составлять 8,7 тыс. рублей до тех пор, пока проект не окупится. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, передает ТАСС.

Первые грузовые автомобили пошли по трансграничному мосту между Россией и Китаем через пункт пропуска "Кани-Курган - Хэйхэ" 10 июня.

"Тарифы на этот мост утверждены, средняя стоимость проезда автомобиля составит 8,7 тыс. рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет, за это время по концессионной модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. То есть этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса на российской и китайской территориях", - сказал Орлов.

Губернатор уточнил, на первом этапе мост будет открыт только для грузового сообщения, в перспективе предполагается разрешить проезд прочим видам автомобильного транспорта. По данным пресс-службы правительства Приамурья, через мост ежедневно смогут проезжать свыше 600 грузовиков.

Трансграничный мост построен по уникальной концессионной модели за счет внебюджетных источников, концедентами выступили правительство Амурской области и Народное правительство провинции Хэйлунцзян. Строительство велось с 2016 года, общая протяженность мостового перехода составляет 20 км.

 

Фото:    Пресс-служба Правительства Амурской области/ТАСС

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