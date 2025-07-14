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Патент для мигрантов станет дороже

14 июля 2025 20:38
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Патент для мигрантов станет дороже

а этой неделе Госдума приступит к рассмотрению законопроектов, вводящих дополнительные государственные пошлины для мигрантов. Об этом 14 июля на своей странице в соцсетях сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Новые правила будут касаться выдачи рабочего патента, его переоформления, а также продления срока действия разрешения на работу. Подробности — в материале «Парламентской газеты».


Большинство иностранцев приезжают в Россию, желая заработать, напомнил Вячеслав Володин. Въехавшим из невизовых стран для этого нужно получить патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.
По словам председателя Госдумы, на этой неделе депутаты приступят к рассмотрению законопроектов, вводящих дополнительные госпошлины для мигрантов:

  • за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4200 рублей,
  • за продление срока действия разрешения на работу — 4200 рублей,
  • за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений — 2100 рублей.

Кроме того, предложенные нормы установят или увеличат другие госпошлины для мигрантов. Среди них — пошлина за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, за продление срока временного пребывания в России, за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что в свою очередь будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — заключил Вячеслав Володин.
Предложенные нормы позволят повысить уровень безопасности общества, уверен зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Увеличение пошлин сопровождается усилением административных процедур и проверок, что помогает выявлять и предотвращать нарушения миграционного и трудового законодательства. Новые меры послужат инструментом, который одновременно простимулирует официальную занятость, усилит государственный контроль и будет способствовать защите прав и безопасности трудовых мигрантов», — сказал депутат «Парламентской газете».


Кроме того, речь идет об оптимизации процессов контроля за мигрантами. Дополнительные средства от повышенных пошлин могут направить на развитие соответствующей инфраструктуры, улучшение цифровых информационных систем и повышение квалификации сотрудников миграционных служб.


«Благодаря цифровизации документооборота самим мигрантам уже сейчас стало гораздо проще и удобнее оформить патент. Большое количество бумаг и разрешений, которые они вынуждены всегда иметь на руках, теперь заменит цифровой профиль, также минимизируя бюрократические сложности для желающих зарабатывать в России», — отметил Выборный.

А поскольку процессы легализации мигрантов становятся более прозрачными и понятными, желающих «выйти из тени» будет больше, считает парламентарий. Трудовой патент обеспечивает легальную занятость иностранцам, приезжающим работать в Россию без визы, например, из таких стран, как Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан или Молдова.

 

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